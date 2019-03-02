Мисс Якутия: Как изменилась моя жизнь после конкурса

Первая светлоглазая «Мисс Якутия-2018» великолепная Влада Потапова рассказала в Instagram о том, как изменилась ее жизнь после победы в республиканском конкурсе:

Когда меня спрашивают, как изменилась моя жизнь после того, как я стала «Мисс Республика Саха(Якутия)-2018», я всегда отвечаю , что на 180 градусов и это действительно так🙆🏼‍♀️ Честно сказать, я чувствовала приближение перемен ещё с того момента, как пошла на кастинг «Мисс Якутии», но чтобы настолько — я не ожидала, но признаюсь, всегда была к этому готова🙈

Помню, как на следующий день после финала конкурса я проснулась и ощутила всю ответственность происходящего. Я благодарна каждому за добрые слова🙏 вы моя поддержка❤️ Столько новых позитивных людей вошло в мою жизнь🤗

Конечно я столкнулась и с обратной стороной- это недоброжелатели😅негативные комментарии и т.д., но мне никогда не было до этого дела, и хорошо, что эта черта сохранилась во мне и по сей день) я принимаю мнение каждого, и оно имеет место быть)) (всем нравиться невозможно).

Сейчас я провожу колоссальную работу над собой, начиная с внешней и не исключая каждодневную внутреннюю))

Обожаю, когда день расписан и забит делами, сейчас именно так.

Вообще, 2018 год дал мне «стоооолько» возможностей для саморазвития, и я так рада всему происходящему😍

Наслаждаюсь моментами, и это история моей жизни. ииии знаете что…верьте в себя всегда, несмотря ни на что, идите к своим целям. И обязательно, слышите, обязательно это приведёт к удивительным последствиям💫

Фолловеры очаровательной Влады написали, что она не только красавица, но и большая умница. Жители Якутии гордятся такой победительницей!

Фотографии со страницы Instsgram Влады