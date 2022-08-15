Мишустину представили компьютерные игры якутских разработчиков

Председатель правительства РФ Михаил МИШУСТИН положительно оценил проекты якутских разработчиков компьютерных и мобильных игр. Премьер-министру представили два проекта, которые при поддержке могут выйти на рынок в других регионах и странах.

«Это очень важно для нашей молодежи, для ребят – учиться предметному знанию в игре, математическому моделированию процессов. Мне понравилось, что игра, которая называется «По ту сторону темных сказок» («Beyond Dark Tales» — прим. ред), в ней есть много человечного. Очень важно, чтобы мы были сами внутренними цензорами. Я понимаю, что тяжело на рынке конкурировать с другими разработчиками. Однако важно, чтобы оставались базовые человеческие ценности, чтобы для детей были заложены новые знания в предметной области, правильное отношение к людям, природе, производству, все, о чем вы сказали», – отметил Михаил Мишустин.

Якутская компания «Эксо 404» представила премьеру мобильную игру «Beyond Dark Tales» в жанре приключений. Компания работает с 2020 года, основатели – выходцы из Mytona, выпускники Акселерационной программы В8.

Якутские разработчики из команды S626 рассказали о мобильной игре «Stone Miner», которая в 2021 году попала в топ самых скачиваемых – с момента запуска игру скачали более 40 миллионов раз. Издатель команды S626, китайская компания Zplay, распространяет игру «Stone Miner» за рубежом. Игра «Stone Miner» – аркадный симулятор вождения грузовика и добычи ресурсов. Команда планирует выпустить ещё одну игру до конца текущего года.

В 2021 году объем отечественного рынка игр достиг почти ста восьмидесяти миллиардов рублей, а число игроков в России приближается к восьмидесяти миллионам человек.

Напомним, в марте 2022 года указом президента России Владимира ПУТИНА были введены новые меры поддержки IT-отрасли. Отечественным компаниям предоставляют ряд льгот, например, возможность взять кредит на текущую деятельность или новые проекты по ставке не более 3 процентов годовых. Также до конца 2024 года разработчики программного обеспечения будут освобождены от уплаты налога на прибыль, от налогового, валютного и других видов контроля. Все это поможет российским разработчикам активно развиваться и создавать альтернативные западным программные продукты.