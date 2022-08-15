Мишустин: Якутия демонстрирует свое лидерство в IT-отрасли

К концу 2025 года все арктические районные центры Якутии планируется подключить к высокоскоростному интернету. Это 86 населённых пунктов, в которых проживает более 104 тысяч человек. Власти Якутии попросили у премьер-министра РФ Михаила Мишустина поддержки в реализации проекта, а именно софинансировать из федерального бюджета половину стоимости проекта. Проект цифровизации якутской Арктики оценен в 11,2 млрд руб.

Сегодня в IT-парке в Якутске премьер-министру РФ представили проект, который позволит существенно улучшить качество предоставления электронных госуслуг в Арктике и снизит стоимость интернет-услуг почти в сто раз. О решении проблемы «цифрового неравенства» на территории Якутии доложили глава республики Айсен Николаев и министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) Анатолий Семенов. В частности, запланировано строительство более 7,4 тыс. километров ВОЛС. Появление высокоскоростного интернета в Арктике ведёт за собой развитие телемедицинских услуг, образования и иных видов услуг.

«Цифровая трансформация не просто пришла в Якутию. Вы показали свое лидерство в IT-отрасли в стране, вы боретесь за первые места с регионами, где достаточно больше линий связи, возможностей доступа в интернет. И очень здорово, что вы таким образом лидируете. И я вам желаю удачи, и прошу Максута Игоревича (прим. ред.: Максута Шадаева, министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации) рассмотреть внимательно все предложения, которые у вас есть. Сейчас ситуация непростая, нам надо конечно же подумать, взяться за эту платформу. Мы не просто учтем ваш опыт, а посмотрим, что можно разместить у вас, какие заказы, спасибо», — сказал Михаил Мишустин.

В этом году по проекту начнутся проектно-изыскательские работы, а непосредственная реализация начнётся со следующего года. ВОЛС обеспечит подключение всех арктических районных центров к высокоскоростному интернету, сотовой связи 4 поколения и расширит инфраструктуру связи других районов республики.

В Якутии на сегодняшний день построено свыше 13 тысяч километров ВОЛС, подключены 373 населенных пункта, в которых проживают 91,2% населения республики. В 2020 году к ВОЛС подключен первый Арктический район — Оленекский, к концу текущего года будет подключен Анабарский район. Данные проекты реализованы в рамках муниципально-частного партнерства.





