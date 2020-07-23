Мишустин высоко оценил работу «Единой России»

Весенняя сессия — одна из самых активных и насыщенных. Правительство РФ высоко оценило работу партии, пишет пресс-служба «Единой России».

Правительство Российской Федерации ежегодно предоставляет Госдуме ежегодные отчёты о результатах своей деятельности, в том числе по вопросам, поставленным Думой.

Весенняя сессия войдет в историю как одна из самых активных и насыщенных событиями: работа над совершенствованием социальной поддержки граждан и изменения в Конституцию, инициированные президентом России Владимиром Путиным, пандемия коронавируса, которая потребовала и от правительства, и от депутатов Государственной Думы разработки и принятия беспрецедентных экстренных мер по поддержке граждан и экономики.

«Основные вопросы «Единой России» посвящены тому, что волнует граждан. Это поддержка регионов, малого и среднего предпринимательства, аграриев, вопросы безопасного летнего оздоровительного отдыха детей» — прокомментировал руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной думе Сергей Неверов.

В преддверии заседания нижней палаты парламента депутаты-единороссы сформировали и направили главе Кабмина более 130 вопросов. Большинство из них основано на обращениях людей в регионах и затрагивают самые разные сферы общественной жизни, экономики, государственного управления. Вопросы «Единой России» правительству посвящены тому, что волнует граждан, социальные вопросы – основные в этом перечне

«Отличительная черта нового правительства – это совместная работа с парламентом, готовность, а главное – желание слышать друг друга», — отметил председатель комитета по бюджету и налогам, член фракции «Единая Россия» Андрей Макаров.

Премьер-министр высоко оценил работу партии по снятию административных и нормативных барьеров для бизнеса – новые нормы позволят сформировать максимально благоприятную среду для IT-инноваций. Напомним, «Единая Россия» разработала законопроект об экспериментальных правовых режимах в сфере IT (так называемых «регуляторных песочницах»), который был принят в третьем чтении 22 июля.

Правительство поддерживает инициативу «Единой России» о регулировании удалённой занятости – это даст возможность создать новые рабочие места и гибкие формы занятости. Премьер-министр призвал как можно скорее ввести инициативу партии в правовое поле.

Правительство поблагодарило партию за работу во время пандемии коронавируса. «Единая Россия» направила более 300 предложений в общенациональный план по восстановлению экономики и доходов граждан. Фракция «Единой России» продемонстрировала оперативность реагирования законотворчества на ситуацию в стране: депутаты приняли активное участие в подготовке законов, увеличивающих выплаты пособия по временной нетрудоспособности до величины МРОТ, дающих право на кредитные каникулы гражданам, ИП и субъектам МСП, на отсрочки по взысканию задолженности и т.д.

Премьер отметил, что основная задача оказания помощи гражданам в период коронавирусной инфекции – адресность. Помощь получили наиболее уязвимые категории. Без справок и походов по инстанциям. Фракции «Единой России» в региональных парламентах обеспечили принятие законов субъектов, чтобы президентские выплаты на детей от 3 до 7 лет и единовременная выплата в размере 10 тыс. семьям с детьми от 3 до 16 лет дошли до людей вовремя и в полном объеме.

Один из примеров эффективного взаимодействия партии и правительства – предложение фракции «Единой России» освободить от НДФЛ президентские выплаты врачам. От предложения до реализации прошла неделя.

Одной из магистральных тем доклада правительства стало повышение социальных гарантий людей, в том числе вопрос обеспечения техническими средствами реабилитации. На рассмотрении в Госдуме находится законопроект «Единой России», который гарантирует получение технических средств реабилитации людьми с ограниченными возможностями вне зависимости от места их проживания.

«Мы знаем, сколько сделано за полгода. Видели, как это делалось, участвовали в этом. И очень важно, что решения, на обсуждение которых раньше уходили годы, сейчас принимались в течение нескольких дней. Не просто принимались на уровне законов и постановлений – они претворялись в жизнь. Вот это самое главное. Качество и быстрота практической реализации решений — без этого нельзя было бы решить главную задачу, на которую нас сориентировал президент, который сказал, что в этой ситуации, в первую очередь, мы должны спасать людей», — рассказал Андрей Макаров.

Премьер отметил, что правительство пошло по пути не разовой помощи, а комплексных мер поддержки пострадавших секторов. «Единая Россия» принимала активное участие в подготовке мер поддержки МСП в условиях коронавируса – партия подготовила пакет предложений. В частности, в «Единой России» предложили расширить перечень предприятий, которые могут на неё рассчитывать, за счёт изменения критериев для включения организации в перечень МСП. Кроме того, по инициативе партии был подготовлен и принят закон, который дает право на кредитные каникулы гражданам и ИП, попавшим в сложную жизненную ситуацию, и субъектам МСП, наиболее пострадавшим от пандемии.