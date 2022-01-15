Мишустин встретился с семьей ювелиров из Якутии

В Москве прошел Всероссийский форум семейного предпринимательства «Успешная семья – успешная Россия», на котором представили свою продукцию семейные малые предприятия со всей России.

С экспозицией выставки форума ознакомился председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Он также провел встречу с представителями семейных малых предприятий, среди которых – ювелиры из Якутии Станислав и Любовь Заболоцкие.

Якутяне представили продукцию своего семейного предприятия «Оhуор утум» («Узор утум»). За 25 лет дело Заболоцких из небольшой семейной мастерской, занимающейся народно-художественными промыслами, превратилось в бренд, который выпускает более 5 000 моделей ювелирных изделий из золота и серебра. При этом фирма продолжает и приумножает богатое наследие мастеров народно-прикладного искусства Якутии, сотрудничает с местными талантливыми мастерами, большинство из них – выпускники Якутского художественного училища.

История дела Заболоцких началась в 1996 году, когда трое родных братьев и сестра создали свою семейную фирму народных-художественных промыслов. Создаваемые ими сувениры, малые скульптуры и женские украшения не раз выходили победителями престижных выставок и конкурсов. Каждая работа, исполненная в традициях якутской культуры, достойно представляла регион на международных, всероссийских и республиканских выставках народного творчества, с большим успехом выставлялась в Японии, Германии, США, Монголии и Казахстане.

С 2006 года мастера фирмы освоили новый вид производства – изготовление ювелирных изделий из золота и серебра, расширили сферу деятельности. Тогда к семейному делу присоединилось и младшее поколение Заболоцких, которые начали перенимать секреты мастерства у старших. Сейчас продолжатели династии учатся у своих родных не только технике, но и уважительному отношению к своим корням, традициям, чувствовать и понимать красоту родного изобразительного, прикладного искусства.

Напомним, Всероссийский форум семейного предпринимательства «Успешная семья – успешная Россия!» – это ежегодное масштабное событие, которое проводится Торгово-промышленной палатой Российской Федерации и объединяет не менее 3 тысяч компаний из 85 регионов. Форум по праву считается главным событием года в сфере семейного предпринимательства, центром притяжения для семейных предприятий со всей страны.