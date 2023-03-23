23.03.2023
21:24
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Финансы

Мишустин: С 1 апреля повысим социальные пенсии

Социальные пенсии вырастут более чем на 13,5 процента за год, что позволит повысить уровень социального обеспечения около 4 миллионов человек, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая 23 марта в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2022 год, сообщает «Парламентская газета»

По словам Мишустина, будут сохранены действующие меры поддержки для наиболее уязвимых категорий граждан.

«С 1 апреля повысим социальные пенсии в дополнение к проведенной в июне прошлого года индексации», — сказал премьер. По его словам, эта помощь предоставляется гражданам, у которых не хватает стажа для получения страховой пенсии.

«Таким образом, всего за год социальные пенсии вырастут на 13,5 процента, что позволит повысить уровень пенсионного обеспечения около 4 миллионов человек», — подчеркнул Мишустин. 

Фото: http://duma.gov.ru/
Источник: Парламентская газета

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