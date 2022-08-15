Мишустин поручил проработать вопрос федерального софинансирования строительства школы в Ытык-Кюеле

В якутском селе Ытык-Кюель взамен аварийной построят школу с интернатом на 450 мест. Глава Якутии попросил премьер-министра РФ Михаила МИШУСТИНА выделить из федерального бюджета часть средств на строительство нового объекта.

«В республике реализуется комплексный подход к развитию инфраструктуры в сельской местности. Благодаря спортивным играм практически полностью меняется облик сёл, обновляется инфраструктура. В 2025 году в Ытык-Кюеле пройдёт Спартакиада «Игры Манчаары», республиканский план мероприятий предусматривает строительство новой школы с интернатом», – сказал глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ.

«Очевидно, дети должны учиться в комфортных условиях. То с каким теплом здесь относятся к образованию, конечно, надо поддерживать. Готовьте, пожалуйста, документы», – ответил Михаил Мишустин.

Действующее здание лицея в селе Ытык-Кюель 1974 года постройки и признано аварийным. Сейчас школьники учатся в нескольких зданиях, не отвечающих требованиям образовательного стандарта. Проектная документация на стадии завершения, в октябре планируется получение положительного заключения госэкспертизы проекта.