Мишустин поручил министру здравоохранения РФ изучить проекты якутских IT-компаний

Разработки двух якутских компаний в области медицины, ООО «Сайберия» и ООО «Мондино Технолоджес», были представлены председателю правительства РФ Михаилу Мишустину в ходе визита в IT-парк. Премьер отметил важность данных разработок в части исполнения программы по импортозамещению.

«Пандемия достаточно серьезно подстегнула развитие технологий, в том числе развитие технологий искусственного интеллекта. Я знаю, что у вас есть серьезные технологии распознавания ковид и заболевания легких, МРТ и заболеваний мозга. Обязательно прошу министерство здравоохранения РФ в частности Михаила Альбертовича Мурашко посмотреть на все наработки, потому что обобщение и стандартизация этих вещей очень важна. Ну и дай бог, чтобы люди, которые живут в отдаленных районах могли очень быстро и качественно получить диагностику. На сегодняшний день правильная диагностика снимает огромное количество вопросов, в том числе дает навигатор для врачей, которые могут оказать помощь в отдаленных местах», — сказал Михаил Мишустин.

Напомним, компания «Сайберия» разрабатывает программное обеспечение для анализа медицинских изображений с помощью методов машинного обучения и компьютерного зрения. В 2020 году алгоритм обработки КТ-снимков грудной клетки был успешно применен для выявления узелковых образований легких и определения признаков вирусной пневмонии COVID-19.

Сейчас активными пользователями являются 7 медицинских организаций в разных регионах РФ.

Также премьеру были представлены разработки компании «Мондино Технолоджес». Это проекты онлайн диспансеризации (онкология, кардиология, офтальмология). В их числе: «Онкопоиск» – скрининг и ранняя диагностика рака, «Глаукома саха» – скрининговый сервис по выявлению глаукомы, «Мондино Трекер Здоровья» – дистанционный мониторинг здоровья, «Женское здоровье» – скрининговый сервис женского здоровья, «Ты не один» – сервис психологической помощи онкобольным, «Vivat Аптека» – сервис онлайн аптек.

«Вы знаете по поручению президента России мы после нашей первой волны пандемии коронавируса начали заниматься углубленной диспансеризацией и реабилитацией. Поскольку диспансеризация — это ключ к здоровью, конечно, надо не просто расширять, а максимально просто привести ее к человеку. Это то, чем вы занимаетесь. Удобно, быстро, за минуту заполнили все информационные анкеты. Но самое главное, синхронизация очереди с возможностью записаться к врачу. И здесь все узкие места видны, и я хочу вас поздравить с такими результатами. Прошу Михаила Альбертовича (Михаила Мурашко, министра здравоохранения РФ — прим. ред.) посмотреть все ваши наработки», – продолжил премьер.

Идея сервиса «Мондино трекер здоровья» — дать больницам и врачам возможность дистанционного мониторинга пациентов. В системе работает нейросеть DDI. Пациенты могут скачать бесплатное мобильное приложение, в котором доступны чат с врачами, прописанный курс препаратов и уведомления о приеме или пропуске лекарств. В приложении также можно подключить функцию медтрекера, с помощью которой можно заботиться, например, о родственнике. Нейросеть работает в 23 клиниках Якутии, Калининградской области, Приморского и Хабаровского краев. В Якутске подключено 10 крупных медучреждений, среди них Якутский онкологический диспансер, где проходят лечение порядка 12 тысяч пациентов, некоторые структуры Национального центра медицины. Недавно к проекту присоединилась Якутская городская больница №1, чьи 200 врачей сейчас проходят обучение для работы с системой. В сентябре компания «Мондино технолоджес» по приглашению венчурной компании Узбекистана откроет офис в Ташкенте. В связи с этим сервис станет мультиязычным.