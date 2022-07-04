МИШ стала одним из ключевых событий II Международных интеллектуальных игр

Участники Международной исследовательской школы в Якутии приступили к работе.

Коммуникационный тренинг, лекция о природе Якутии и спортивные игры помогли участникам 14-й Международной исследовательской школы в первый же день максимально влиться в процесс, познакомиться друг с другом и выстроить маршрут для командного проекта, рассказала директор МИШ Ксения Сальникова.

Напомним, в этом году 14-я Международная исследовательская школа стала одним из ключевых событий II Международных интеллектуальных игр «Yakutia International Science Games-2022», и проходит в смешанном формате. Счастливчиками, которым повезло попасть в очную школу (на базе Малой академии наук Якутии), стали учащиеся из России (Якутии, Москвы, Московской области, Краснодарского края, Бурятии), а также команда из Турции. Темы исследовательских проектов охватывают самые разные области – от органической химии до велотуризма.

За десять дней в МИШ ребята при поддержке тьюторов проходят все этапы исследовательской работы: выдвижение гипотезы, постановка целей и задач, эксперимент, обработка полученных данных, защита результатов перед коллегами и экспертами. Кроме того, программа школы включает интерактивные игры, тренинги, концерты, мастер-классы, экскурсии, спортивные мероприятия. Для учителей в рамках проекта пройдет обучающий семинар.

В первый день Международной исследовательской школы гостей приняла Малая академия наук в селе Чапаево Хангаласского улуса. Как известно, новый учебно-лабораторный корпус МАН является предметом особой гордости у якутян. В трехэтажном здании площадью более 7 тыс. кв.м имеются учебный блок на 150 мест и жилой на 100 мест. В корпусе оборудованы современные лаборатории разного профиля: аэрокосмической инженерии и дистанционного зондирования земли, биотехнологии, молекулярной биологии, геномных исследований, палеонтологии и археологии, крио-ландшафтного моделирования, физики криолитозоны, арктического материаловедения, робототехники, искусственного интеллекта и информационных технологий.

«Здание прекрасно подходит для проведения подобных мероприятий, в частности, для формата МИШ», — отметила Сальникова.

По поводу старта Международной исследовательской школы директор рассказала:

— После официального открытия вторых Международных интеллектуальных игр ребята распределились по проектным командам. За день до этого, 30 июня, был коммуникационный тренинг, где они все познакомились, подружились, наладили между собой контакты. И сегодня главное — сформулировать цель и задачи исследования, построить исследовательский маршрут. Каждая из проектных групп будет представлять свой маршрутную карту: откуда и куда они двигаются, какой вопрос задают и как будут искать на него ответ, какие данные планируют собрать или наоборот, если это проект, то какую задачу они решают и что в конце хотят получить. Далее ребята будут по этим маршрутам передвигаться. Многие группы будут ездить на полевые выезды, будут исследовать специфику региона. Мы стараемся методически отследить этапы их исследовательской работы.

У нас прошла очень интересная вводная лекция про природу Якутии. Провел ее ведущий эксперт департамента науки и инновации СВФУ Анатолий Чемезов. К трансляции в Zoom присоединились и наши заочные участники. Далее прошла проектная работа, а вечером команды поиграли в волейбол и футбол.

На футбольном поле школьников переполняли яркие эмоции. «Мы познакомились в самолете, а сейчас мы сдружились лучше, потому что игра сплачивает», — поделились они.

Участник МИШ Елисей Рудюк из Москвы: «Международная исследовательская школа во многом оправдала мои ожидания. Я встретился здесь с большой активностью, со многими мероприятиями. Скучать не приходится».

Тьютор Рената Мело (Бразилия): «Как тьюторы мы начали нашу работу, выехали в поле, собрали лекарственные травы. Свободное время мне нравится проводить с новыми друзьями».

Школьник из Якутска Андрей Гаврильев: «Мы проводим исследование пластика и экологических проблем от его использования. Это интересно и познавательно».