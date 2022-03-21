Мировая премьера балета ГТОиБ Якутии состоялась в Тюмени

Открытие гастрольного тура Театра оперы и балета им. Д.К. Сивцева – Суоруна Омоллона по городам Урала состоялось на сцене Тюменского Большого драматического театра в минувшие выходные при полном аншлаге.

— Особенно дорого, что сегодня мы являемся свидетелями не просто открытия гастрольного тура, но и мировой премьеры балета «ДЯГИЛЕВ. Сезоны». Я хочу выразить огромную благодарность коллективу театра за то, что он оказал нашему региону такую честь и доверил нам показ этого замечательного спектакля, — сказала директор департамента культуры Тюменской области Елена МАЙЕР.

«Мы, являясь самым северным оперным театром в мире, будучи родом из Якутии, использовали произведения Вивальди и Шопена, давая возможность насладиться эстетикой нашей общей европейской цивилизации. Прокладываем мост между культурами и народами даже в такие неспокойные времена», — сообщил директор и художественный руководитель театра Сергей ЮНГАНС.

астроли Государственного театра оперы и балета Республики Саха (Якутия) в Тюмени проводятся при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Федеральная дирекция музыкальных и фестивальных программ «РОСКОНЦЕРТ» в рамках программы «Большие гастроли» и стали первыми в туре по Уралу, в который войдут города Тюменской области (Тюмень, Тобольск), ХМАО-Югра (Нижневартовск, Сургут), ЯНАО (Ноябрьск, Муравленко).

Балет «ДЯГИЛЕВ. Сезоны» создан к юбилею первого российского импресарио. Гастроли приурочены к 100-летию образования ЯАССР.