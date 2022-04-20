Миронов: страны НАТО попытаются забрать у России арктические территории

«Совершенно очевидно, что Запад планирует забрать у России огромные арктические территории. Планирует перекроить карту мира. Хочет присвоить многочисленные достижения и открытия, которые сделали российские учёные, авиаторы и мореплаватели. Скажу прямо: у них ничего не получится!» – заявил председатель партии на форуме, организованном экспедиционным центром «Арктика» Русского географического общества совместно с Ассоциацией полярников и Проектным офисом развития Арктики.

Он отметил, что пока что события разворачиваются на Украине, многие граждане нашей страны прекрасно понимают, что коллективный Запад фактически объявил России войну. «Конечная цель проста – наши противники не хотят видеть Россию великой, сильной, стабильной и экономически развитой державой и создают для этого уже даже не «горящие точки», а «пылающие очаги», – добавил парламентарий.

«Хорошо известно, что в последнее десятилетие НАТО активно наращивает своё военное присутствие в Северном Ледовитом океане. Ситуация дошла уже до того, что американцы открыто заявили о возможности создания «бригады арктического типа», которая будет обладать высокой манёвренностью и опытом несения службы в холодных условиях. Иными словами, речь идёт о создании ударной группировки. Естественно, из-за этого возникают риски серьёзных столкновений, которые вообще-то могут нанести серьезный ущерб хрупкой арктической экосистеме», – отметил депутат.

«Наши западные противники сильно встревожены активизацией России в арктических территориях. Возьмите объём грузовых перевозок. За последние годы он показал стремительный рост. В прошлом году по Северному морскому пути было перевезено 34,85 миллиона тонн. К 2024 году грузопоток планируется увеличить до 80 миллионов тонн, а к 2030 году – до 110 миллионов тонн, и есть все основания рассчитывать, что эти планы будут реализованы», – считает председатель партии.

«Отмечу, что увеличить грузоперевозки по арктическому маршруту планируется за счет разработки новых месторождений сырья, наращивания экспортного направления, привлечения контейнерного транзита, расширения сотрудничества со странами Юго-Восточной Азии. То есть санкции не сильно повлияют на планы России в Арктике. Более того, Запад будет вынужден как минимум использовать возможности Северного морского пути. Там это понимают и всеми силами будут пытаться мешать развитию России в арктических территориях», – заключил Сергей Миронов.