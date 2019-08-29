Мирон ветрогон — народные приметы 30 августа

30 августа 2019 года православные христиане отмечают день памяти святого Мирона Кизического.

Священомученник Мирон Кизический родился в Греции около 201 года. Являлся пресвитером Ахайи. Жил в III веке. Казнён в 250 году.

В народном календаре этот день был известен как Мирон-ветрогон (Тихон, Вдовьи помочи). В старину верили, что в этот день усиливаются осенние ветры.

Народные приметы 30 августа: