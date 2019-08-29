30.08.2019
00:30
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Народный календарь

Мирон ветрогон — народные приметы 30 августа

30 августа 2019 года православные христиане отмечают день памяти святого Мирона Кизического.

Священомученник Мирон Кизический родился в Греции около 201 года. Являлся пресвитером Ахайи. Жил в III веке. Казнён в 250 году.

В народном календаре этот день был известен как Мирон-ветрогон (Тихон, Вдовьи помочи). В старину верили, что в этот день усиливаются осенние ветры.

Народные приметы 30 августа:

  • Если утром туман и роса, то погода на Мирона будет хорошая.
  • Начинается листопад: первой начинает «скидывать» листья берёза, следом липа, вязи черёмуха.
  • Тихон дует тихо — Мирон отдыхает.
  • На Мирона не отсеешься — на следующий год соберёшь одни цветочки.
  • На вдовий двор — хоть щепку кинь (хоть немного, но помоги).
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