21.08.2019
00:15
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Народный календарь

Мирон ветрогон — народные приметы 21 августа

21 августа 2019 года православные христиане отмечают день памяти святителя Мирона чудотворца, епископа Критского.

Мирон родился в семье земледельцев приблизительно в 250 году. Жители острова Крит, зная о доброте Мирона, избрали его своим епископом. После этого он начал творить чудеса. Так, когда река Тритон вышла из берегов и грозила городу наводнением, одним движением жезла священнослужитель вернул ее в русло.

В народном календаре этот день известен как Мирон-Ветрогон. На Мирона было принято собирать в лесу ежевику.

Праздник в народе получил название «Ветрогоны» за силу ветров в этот день образующих вихри. До христианства ветрогоны считались внуками бога ветра. Потом пришла вера, что ветер – это дыхание Бога. Поэтому в этот день Ему часто молились, чтобы Он успокоил вихри.

Народные приметы 21 августа:

  • На Мирона всему час: держи рукавички про запас.
  • Пришёл Мирон — поспела брусника, появились опята, а с ними и лето кончилось.
  • Мироны-ветрогоны пыль по дороге гонят, по красну лету стонут.
  • Какова погода на Мирона — такова и в январе.
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