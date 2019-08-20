Мирон ветрогон — народные приметы 21 августа

21 августа 2019 года православные христиане отмечают день памяти святителя Мирона чудотворца, епископа Критского.

Мирон родился в семье земледельцев приблизительно в 250 году. Жители острова Крит, зная о доброте Мирона, избрали его своим епископом. После этого он начал творить чудеса. Так, когда река Тритон вышла из берегов и грозила городу наводнением, одним движением жезла священнослужитель вернул ее в русло.

В народном календаре этот день известен как Мирон-Ветрогон. На Мирона было принято собирать в лесу ежевику.

Праздник в народе получил название «Ветрогоны» за силу ветров в этот день образующих вихри. До христианства ветрогоны считались внуками бога ветра. Потом пришла вера, что ветер – это дыхание Бога. Поэтому в этот день Ему часто молились, чтобы Он успокоил вихри.

Народные приметы 21 августа: