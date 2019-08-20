Мирон ветрогон — народные приметы 21 августа
21 августа 2019 года православные христиане отмечают день памяти святителя Мирона чудотворца, епископа Критского.
Мирон родился в семье земледельцев приблизительно в 250 году. Жители острова Крит, зная о доброте Мирона, избрали его своим епископом. После этого он начал творить чудеса. Так, когда река Тритон вышла из берегов и грозила городу наводнением, одним движением жезла священнослужитель вернул ее в русло.
В народном календаре этот день известен как Мирон-Ветрогон. На Мирона было принято собирать в лесу ежевику.
Праздник в народе получил название «Ветрогоны» за силу ветров в этот день образующих вихри. До христианства ветрогоны считались внуками бога ветра. Потом пришла вера, что ветер – это дыхание Бога. Поэтому в этот день Ему часто молились, чтобы Он успокоил вихри.
Народные приметы 21 августа:
- На Мирона всему час: держи рукавички про запас.
- Пришёл Мирон — поспела брусника, появились опята, а с ними и лето кончилось.
- Мироны-ветрогоны пыль по дороге гонят, по красну лету стонут.
- Какова погода на Мирона — такова и в январе.
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