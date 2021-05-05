05.05.2021
18:47
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Якутия

Мирный читает стихи о Победе

4 мая в  городе Мирный завершился районный конкурс чтецов «Народ – победитель», по итогам которого были  определены победители в 5-ти возрастных категориях. Традиционно конкурс в прошел  в заочной форме по пяти возрастным категориям участников. Всего поступило 144 заявки.

Специалист исполкома Ирина Груздева отметила, что возраст участников был разным, стихи читали и взрослые люди, и совсем маленькие. Председателем жюри конкурса стал заслуженный деятель культуры Якутии Георгий Юлианович Нестер. Жюри оценивало участников по многим критериям, в том числе артистичность исполнения, дикция, создание сценического образа, чёткость и выразительность речи.

Мирнинское местное отделение партии «Единая Россия» стало одним из организаторов конкурса и предоставило призы для пяти победителей: книги «Победный полк» и футболки с символикой МГЕР.

Фото: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
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