Мирнинское управление автомобильных дорог АЛРОСА способствовало лесным пожарам

Прокуратура города Мирного с привлечением специалистов ГКУ РС (Я) «Мирнинское лесничество» провела проверку соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности в лесах на арендованных лесных участках.

По результатам проверки в деятельности Мирнинского управления автомобильных дорог АК «АЛРОСА» (ПАО) выявлены нарушения лесного законодательства, в том числе Правил пожарной безопасности в лесах, выразившиеся в неудовлетворительной очистке лесных участков от лесных горючих материалов.

Прокуратура города в этой связи возбудила в отношении уполномоченного должностного лица хозяйствующего субъекта дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст.8.32 КоАП РФ – нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Руководителю организации внесено представление об устранении выявленных нарушений. По результатам рассмотрения акты прокурорского реагирования удовлетворены, виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 000 рублей, приняты организационные меры по устранению нарушений, 1 лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.