Мирнинский театр не будут объединять с Русским театром Якутии — Минкультуры

Как уже ранее сообщало Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), 16 декабря 2020 г. объявлен конкурс на вакантную должность директора Государственного театра г. Мирный. Приказ Министерства культуры о присоединении театра г. Мирный к ГАРДТ им. А.С. Пушкина отменен. В связи со сложившейся конфликтной ситуацией, было найдено компромиссное решение.

Конкурс на должность директора Государственного театра г. Мирный объявлен учредителем театра – Министерством культуры республики и пройдет с привлечением опытных экспертов из Высшей школы инновационного менеджмента при Главе РС(Я). Конкурс на вакантную должность директора театра объявлен по распоряжению правительства за подписью председателя правительства Андрея ТАРАСЕНКО, которое было издано после встречи с труппой театра.

Согласно законной процедуре, учредитель государственного театра — Министерство культуры и духовного развития Якутии, объявляет конкурс именно на руководителя театрального учреждения. В конкурсе кандидаты будут защищать свои программы перед комиссией, которую возглавляет Андрей Тарасенко. Кандидат, успешно прошедший все испытания, представивший наиболее сильную программу, возглавит учреждение и определит, каким он видит продвижение учреждения, в т.ч. и художественное.

Художественное руководство театром ранее назначенный Александр ЛОБАНОВ завершает. Руководителем Государственного театра г. Мирный сегодня является Айдар ВОЛКОВ.