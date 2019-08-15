Мирнинский суд не удовлетворил жалобу АЛРОСА

С 14 по 15 августа в Мирнинском районном суде прошло судебное заседание по рассмотрению жалобы АК «АЛРОСА» (ПАО) с участием представителей Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) и АК «АЛРОСА».

По итогам судебных заседаний суд посчитал доводы компании необоснованными и оставил постановление Мирнинского комитета государственного экологического надзора о назначении административного наказания АК «АЛРОСА» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ и решение Министерства от 28.05.2019 – без изменения, а жалобу Компании – без удовлетворения.

Напомним, постановлением Мирнинского комитета государственного экологического надзора от 9 апреля текущего года о назначении административного наказания – юридическое лицо АК «АЛРОСА» признано виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ и было назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей. Не согласившись с данным постановлением, Компания подала жалобу в Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) с просьбой его отменить. 28 мая решением министерства указанное постановление о назначении административного наказания оставлено в силе, а жалоба Компании без удовлетворения. 19 июня АК «АЛРОСА» в Мирнинский районный суд внесена жалоба об отмене вышеуказанного постановления от 09.04.2019 г. и решения Министерства от 28.05.2019 г.

В настоящее время решение Мирнинского районного суда от 15 августа не вступило в законную силу. Компания имеет право обжаловать его в порядке апелляции в Верховный суд Республики Саха (Якутия).

Данное решение важно тем, что в последующем ведомство имеет право подать иск по возмещению ущерба водным объектам республиканского значения.