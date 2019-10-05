Мирнинские единороссы чествовали педагогов Айхала

Учительский труд — одна из самых благородных профессий на земле. Накануне Международного дня учителя в алмазной провинции Мирнинское отделение Партии «Единая Россия» чествовало представителей сферы образования.

Секретарь ППО «Промышленное» в поселке Айхал Мирнинского местного отделения партии «Единая Россия» А.Ю. Дубно принял участие в мероприятиях, посвященных профессиональному празднику — Международному дню учителя — проводимых на территории поселка Айхал.

Было сказано много теплых слов, пожеланий, прозвучали воспоминания ветеранов о своей замечательной деятельности, о повзрослевших учениках, с которыми многие по сей день держат связь.

Все педагоги получили подарки, в первую очередь, от местного отделения «Единой России».

Фото: Мирнинское местное отделение «Единой России».