08.08.2022
16:05
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Спорт
Мирнинские боксеры получили путёвки на чемпионат России по боксу
На неделе в Нерюнгри шли бои Всероссийского турнира памяти президента якутской федерации бокса А. Федотова. В соревнованиях поучаствовали спортсмены из 21 региона России. Спортсмены Мирнинского района (Рустам Туприн, Мухаммадайюб Исмаилов и Борис Исаев) заняли призовые места и получили три путёвки на всероссийский чемпионат, он пройдет в Чите с 30 сентября по 7 октября — передает телеграм-канал Алмазный край.
Фото: https://t.me/almaznyikrai
Источник: https://t.me/almaznyikrai
#бокс Якутии#боксеры якутии#Мирнинские боксеры получили путёвки на чемпионат России по боксу#Мирнинский район#республика саха (якутия)#Якутия
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