Мирнинские боксеры получили путёвки на чемпионат России по боксу

На неделе в Нерюнгри шли бои Всероссийского турнира памяти президента якутской федерации бокса А. Федотова. В соревнованиях поучаствовали спортсмены из 21 региона России. Спортсмены Мирнинского района (Рустам Туприн, Мухаммадайюб Исмаилов и Борис Исаев) заняли призовые места и получили три путёвки на всероссийский чемпионат, он пройдет в Чите с 30 сентября по 7 октября — передает телеграм-канал Алмазный край.

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