Мир профессий СВФУ: Как получить высшее образование после СПО

На профориентационной площадке «Мир профессий СВФУ» расскажут, как получить высшее образование после СПО

Для поступления в Северо-Восточный федеральный университет на базе среднего профессионального образования необходимо успешно пройти вступительные испытания вуза – в основном поступающие сдают два профильных экзамена и русский язык. Подробнее об этом, а также направлениях подготовки и возможностях обучения расскажут в среду, 12 апреля, на профориентационной площадке «Мир профессий СВФУ».

Как сообщили в Центральной приемной комиссии СВФУ, по итогам прошлой приемной кампании в университет на базе СПО были зачислены 2235 человек. Среди них популярностью пользовались педагогические, технические и медицинские специальности.

«На мероприятии будут представлены все учебные подразделения вуза – представители расскажут о направлениях подготовки, особенностях поступления в университет после СПО и другое. У поступающих на базе СПО бывает много вопросов, поэтому для этой категории абитуриентов мы организовали отдельную площадку, где они узнают много полезной и нужной информации», – прокомментировали в ЦПК СВФУ.

Профориентационное мероприятие «Мир профессий СВФУ» состоится в Культурном центре «Сергеляхские огни» с 11:00 до 15:00 часов. Для участия необходимо заполнить заявку-анкету по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSpSpRxdgHNzEZG2MlKO0HJDJTDW2a54tyOPdpWlHZuV-GBg/viewform

По интересующим вопросам можно обратиться по контактным данным: 8-4112-49-69-62, 8-4112-32-00-47, а также написать письмо на электронную почту nod_svfu23@mail.ru.