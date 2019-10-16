Мир 3D прототипирования

14 октября в МБОУ ДО «Детский (подростковый) Центр ГО «город Якутск» в рамках реализации проекта ранней профориентации школьников 6-11 классов «Билет в будущее» состоялась ознакомительная экскурсия по компетенции «Прототипирование».

В профориентационном мероприятии приняли участие школьники 7-9 классов МОБУ СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина в сопровождении педагога-навигатора Петровой Сарданы Власьевны, учащиеся СОШ №23, НПСОШ №2.

Для детей выступил наставник компетенции Сандал Обутов, педагог дополнительного образования, который рассказал школьникам, как на наших глазах происходит настоящая революция в области прототипирования, что это направление открывает новые возможности в жизни и деятельности многих людей. Беседовал с детьми о сферах применения объемного моделирования и печати.

Школьники наблюдали за работой 3D принтеров, задавали вопросы по интересующей теме, посетили выставку учащихся IT-студии Детского (подросткового) Центра, где выставлены модели, напечатанные на 3D принтерах. Дети пополнили свои знания о применении трехмерного моделирования в дизайне домов, игровой программной индустрии, медицине и других сферах.

Мастер-класс от носителя компетенции и мини профессиональная проба по изготовлению трехмерных моделей состоится 21 октября с 10.00 часов для учащихся II смены, с 14.00 часов для учащихся I смены.