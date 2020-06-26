МинЖКХиЭ соболезнует…

Министерство ЖКХ и энергетики РС (Я) выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной заслуженного работника жилищно-коммунального хозяйства России, Почетного работника жилищно-коммунального хозяйства города Якутска БАЯГАНТАЕВА Юрия Ванифатьевича. Это тяжелая и невосполнимая утрата для всей отрасли. Юрий Ваниватьевич внес значительный вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства города Якутска и республики в целом.

Всю свою жизнь он посвятил развитию городского хозяйства, начиная с простого инженера в Городском жилищном Управления Исполкома Горсовета ЯАССР и заканчивая генеральным директором ГУ «Дирекция единого государственного заказчика». Юрий Баягантаев стоял у истоков создания первого коммунального техникума — «Якутского коммунально-строительного техникума».

Многолетним добросовестным трудом, высоким профессионализмом Юрий Ванифатьевич снискал уважение и авторитет не только среди коллег, но были оценены и на государственном уровне. Светлая память о нашем коллеге, наставнике, мудром и добром человеке будет жить в сердцах его коллег и друзей, всех, кто его знал и ценил. Скорбим вместе с вами.