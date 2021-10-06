МинЖКХ Якутии ведет прием заявок на предоставление субсидии на установку «умных» приборов учета
С 5 октября ведется прием заявок на предоставление субсидии на приобретение оборудования в рамках реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Субсидия представляет собой 100% возмещение затрат предприятиям и организациям, реализовавшим энергоэффективные мероприятия, включающие в себя установку «умных» приборов учета с дистанционной передачей данных.
Основное условие предоставления вышеуказанной субсидии – это фактически понесённые затраты организаций после реализации мероприятий.
Срок завершения приема заявок — 03 ноября 2021 г. Заявки принимаются на электронную почту Министерства ЖКХ и энергетики РС (Я) mingkx@sakha.gov.ru
С подробной информацией можете ознакомиться на официальном сайте Министерства по ссылке: https://mingkh.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3289296
Справки по телефонам: 8(4112)50-68-82.
+7 (999) 174-67-82