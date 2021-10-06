МинЖКХ Якутии ведет прием заявок на предоставление субсидии на установку «умных» приборов учета

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С 5 октября ведется прием заявок на предоставление субсидии на приобретение оборудования в рамках реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Субсидия представляет собой 100% возмещение затрат предприятиям и организациям, реализовавшим энергоэффективные мероприятия, включающие в себя установку «умных» приборов учета с дистанционной передачей данных.

Основное условие предоставления вышеуказанной субсидии – это фактически понесённые затраты организаций после реализации мероприятий.

Срок завершения приема заявок — 03 ноября 2021 г. Заявки принимаются на электронную почту Министерства ЖКХ и энергетики РС (Я) mingkx@sakha.gov.ru

С подробной информацией можете ознакомиться на официальном сайте Министерства по ссылке: https://mingkh.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3289296

Справки по телефонам: 8(4112)50-68-82.