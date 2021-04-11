МинЖКХ Якутии разрабатывает методику подключения частного сектора к централизованному теплоснабжению

Методику подключения частного сектора к централизованному отоплению обсудили 9 апреля на заседании расширенной Коллегии Министерства ЖКХ и энергетики РС (Я) в Таттинском улусе.

Проект методики представил заместитель министра ЖКХ и энергетики РС (Я) Виктор Романов.

На сегодня подключение жилых домов к централизованному отоплению — один из самых острых и актуальных вопросов, который волнует население во многих населенных пунктах республики.

По данным ресурсоснабжающих организаций общее количество заявок на подключение частных домов по республике составляет 17 845 единиц. По предварительным расчетам финансовая потребность для реализации данных мероприятий оценивается порядка 25 млрд.рублей. Капиталоёмкость мероприятий не позволяет решить данный вопрос одномоментно.

«Разработанная методика будет регламентировать порядок взаимодействия участников процесса и нацелена на эффективное и поэтапное развитие систем теплоснабжения поселений», — отметил Виктор Романов.

Первостепенной задачей станет дозагрузка имеющихся мощностей существующих котельных. На данном этапе предлагается осуществить подключение при имеющейся технической возможности. Следующим этапом предлагается решить вопрос подключения населения к централизованным источникам теплоснабжения путем увеличения существующей мощности систем, либо строительства новых объектов теплоснабжения.

«Отбор мероприятий предлагаем осуществлять по балльной системе по таким критериям, как капиталоемкость мероприятий, наличие софинансирования местного бюджета, дозагрузка производственных мощностей, социальный эффект, комплексность проводимых мероприятий с другими программами, экономический эффект», — сказал Виктор Романов.

На данный момент проект методики проходит обсуждение с министерствами и ведомствами. Муниципальным образованиям необходимо усилить работу в части актуализации и утверждения схем теплоснабжения, так как это основное требования для подключения или строительства объектов. Кроме того, отдельное внимание необходимо уделить на синхронизацию генеральных планов застройки, планов комплексного развития поселения.

В рамках коллегии состоялась встреча с жителям села Харбалаах Таттинского улуса с участием первого заместителя председателя правительства РС (Я) Дмитрия Садовникова и министра ЖКХ и энергетики РС (Я) Вячеслава Емельянова, где также обсудили вопрос подключения к централизованному отоплению.