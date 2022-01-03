МинЖКХ Якутии о нехватке угля в селе Сартан Верхоянского района

По факту распространяемого сообщения в мессенджерах по нехватке угля для теплоснабжения села Сартан Верхоянского улуса Министерство ЖКХ и энергетики Якутии сообщает, что из-за промерзания угля и выхода из строя погрузочного трактора, который задействован в рыхлении, решается вопрос доставки угля в населенный пункт. В связи с отсутствием дороги доставка угля будет осуществлена при открытии зимника. Сейчас село обеспечено запасом угля на 10 дней. Техника для буртования угля найдена. На 4 января запланированы мероприятия для усиления ледяного покрова зимника для проезда большегрузной техники.

По информации ГУП «ЖКХ РС (Я)», и.о. директора Верхоянского филиала прибыл в село с запасными частями для трактора. На данный момент производится ремонт спецтехники. Министерство держит ситуацию на контроле.