МинЖКХ Якутии, ГУП «ЖКХ» и Чурапчинский улус подписали соглашение о сотрудничестве

В рамках дней Чурапчинского улуса в Якутске Министерство ЖКХ и энергетики Якутии, ГУП «ЖКХ РС (Я)» и Чурапчинский улус подписали соглашение о сотрудничестве.

Документ скрепили подписями министр ЖКХ и энергетики Якутии Вячеслав Емельянов, глава Чурапчинского улуса Степан Саргыдаев и генеральный директор ГУП «ЖКХ РС (Я)» Виталия Чикачев.

«Без эффективного взаимодействия с органами местного самоуправления сложно решать стоящие перед нами задачи по развитию жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики. Уверен, что данное соглашение поможет нам совместными усилиями улучшить качество жизни жителей Чурапчинского улуса», — отметил министр ЖКХ и энергетики Якутии Вячеслав Емельянов.

Согласно документу, стороны договорились о взаимодействии в обеспечении подключения населения негазифицированных населенных пунктов Чурапчинского улуса к централизованным источникам теплоснабжения, в повышении качества питьевой воды путем строительства и реконструкции (модернизации) систем водоснабжения и водоподготовки в рамках регионального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда». Также соглашением предусмотрено взаимодействие в реализации строительства мусоросортировочного комплекса в селе Чурапча.

В рамках встречи стороны обсудили муниципальную программу Чурапчинского улуса по подключению домов к централизованному теплоснабжению в населенных пунктах района, которые не охвачены газоснабжением. На сегодня централизованным теплоснабжением обеспечены 51 % жителей Чурапчинского улуса.

Как отметил глава Чурапчинского улуса Степан Саргыдаев, район ставит перед собой задачу к 2024 году обеспечить централизованным теплоснабжением населенные пункты до 90 %.

В свою очередь генеральный директор ГУП «ЖКХ РС (Я)» Виталий Чикачев отметил, что предприятие готово совместными усилиями решать поставленные задачи. В рамках инвестпрограммы предприятия в Чурапчинском улусе проведена масштабная работа: построено 28 котельных в 20 населенных пунктах, подключено к теплоснабжению более 1000 домов и 50 соцобъектов.