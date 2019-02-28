МинЖКХ: Вывоз мусора в Якутске будет осуществляться в штатном режиме

Осуществление сбора и вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) в городе Якутске находится на контроле Министерства ЖКХ и энергетики РС (Я). Несмотря на возникшие разногласия между Ассоциацией организаций по обращению с твердыми коммунальными отходами и региональным оператором Центральной зоны ООО «Якутскэкосети», вывоз мусора будет осуществляться в штатном режиме.

С 1 марта 2019 года завершается срок действия заключенного договора между ООО «Якутскэкосети» с Ассоциацией организаций по обращению с твердыми коммунальными отходами, которые осуществляют сбор и вывоз отходов в г. Якутске.

«На сегодняшний день для обеспечения перевозки отходов у предприятия имеется 21 единица техники, в том числе привлеченная путем заключения прямых договоров с субъектами малого и среднего бизнеса города Якутска», — прокомментировал текущую ситуацию генеральный директор ООО «Якутскэкосети» Денис Тон.

В случае возникновения проблемных вопросов необходимо обращаться в службу регионального оператора — (4112) 706-602 или на телефон «горячей линии» Министерства ЖКХ и энергетики РС (Я) – (4112) 506-865.

Фото из присланного