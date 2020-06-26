26.06.2020
14:46
81

Общество

МинЖКХ участвует в голосовании по поправкам

Коллектив Министерства ЖКХ и энергетики РС (Я) полным составом приняли участие в голосовании по Конституции РФ.

Министр ЖКХ и энергетики РС (Я) Дмитрий Садовников благодарит всех сотрудников ведомства за активную гражданскую позицию и сознательность.

Также глава ведомства считает, что поправки в основной закон страны влияют на жизнь каждого человека.

«Люди ждут от государства защиты и эффективной работы. Конституция влияет на жизнь каждого человека. В основном законе закрепляются основы государства – прочного, привязанного к национальным и народным устоям, традициям, надежного защитника граждан», – отметил Дмитрий Садовников.

Голосование проходит с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

aa81bd4e6b41b10b8d8cc6ae3d627dc6716fe4f3 aa48fb4739f1e1a96b149cd16f47c1bb5c3956de 831a9e2d05ed026bd572274dfef95da9bb8b1fbb 097afeb58b7216c5541bf657a929458f1fbf7e2d 94d0e56652312f51480b02c53d74c8d0424670f3 52cb7d2b7e5f2c8984eb7a15da57aa7a0931597a
1 из 6

«При входе замеряют температуру, выдают одноразовые ручки, предлагают перчатки и обрабатывают руки антисептиком, вход строго в масках. Также защищены все работники избирательных участков», — отметили специалисты министерства.

d17f3328a09cb934fc8625e43e35679babd1107b 647563a8627624e632f137d0d0d11dd6356e1962 4031ec2398239a5100f7d1fcc30dcb822112d01f
1 из 3

Напоминаем, что с 25 по 1 июля проходит общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ.

Фото: Пресс-служба министерства ЖКХ и энергетики РС (Я)
Источник: Пресс-служба министерства ЖКХ и энергетики РС (Я)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх