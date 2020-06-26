МинЖКХ участвует в голосовании по поправкам

Коллектив Министерства ЖКХ и энергетики РС (Я) полным составом приняли участие в голосовании по Конституции РФ.

Министр ЖКХ и энергетики РС (Я) Дмитрий Садовников благодарит всех сотрудников ведомства за активную гражданскую позицию и сознательность.

Также глава ведомства считает, что поправки в основной закон страны влияют на жизнь каждого человека.

«Люди ждут от государства защиты и эффективной работы. Конституция влияет на жизнь каждого человека. В основном законе закрепляются основы государства – прочного, привязанного к национальным и народным устоям, традициям, надежного защитника граждан», – отметил Дмитрий Садовников.

Голосование проходит с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

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«При входе замеряют температуру, выдают одноразовые ручки, предлагают перчатки и обрабатывают руки антисептиком, вход строго в масках. Также защищены все работники избирательных участков», — отметили специалисты министерства.

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Напоминаем, что с 25 по 1 июля проходит общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ.