МинЖКХ: Под домом на Автодорожной скопление талых вод

Под домом по ул. Автодорожная, 8/4, где произошло частичное обрушение несущей стены, отмечено скопление талых вод и разрушение сваи.

В оперативном порядке произведено отключение электроснабжения, водоснабжения и газоснабжения пострадавшего дома. Ограничен доступ в квартиры, так как существует вероятность дальнейшего обрушения дома.

Вот что говорит министерство ЖКХ республики: «Во избежание таких случаев действует порядок проведения капитального ремонта в случае возникновения аварии и иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, в рамках которого возможно проведение капитального ремонта многоквартирного дома в оперативном порядке для устранения угрозы и обеспечения безопасности жильцов (Постановление правительства РС (Я) № 32 от 14.02.2018 г.).

Для этого органу местного самоуправления необходимо обратиться в Фонд капремонта РС (Я) с необходимым пакетом документов.