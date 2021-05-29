29.05.2021
19:31
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Коронавирус

Минздраву Якутии на заметку

Оказывается, можно стимулировать массовую вакцинацию от коронавируса не только угрозами увольнения

Источник: ТГК Якутск, Якутия
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