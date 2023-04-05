Минздрав Якутии запустил пилотный проект

Минздрав Якутии по инициативе Ивана Луцкана, запустил пилотный проект

Жизнь без телефона в руках сегодня невозможна даже для школьников. Если бы дети использовали смартфон исключительно как средство связи с родителями, многих проблем со зрением можно было избежать. На деле выходит так: виновником плохого зрения большинства маленьких пациентов Глазной больницы становится именно телефон. А ещё — планшет, который зачем-то, есть у каждого второго детсадовца и школьника.

«Мы с офтальмологами ЯРОКБ Анной Леонидовной Шеломовой, Светланой Николаевной Потаповой, Прокопьевой Айталиной Макаровной, анализируя результаты работы детского отделения, пришли к выводу: ничто так быстро не садит зрение, как смартфоны. У нас даже под кабинетом детского офтальмолога дети ждут приёма с гаджетом в руке, до того привыкли быть с телефоном везде. Не откладывая в долгий ящик, вышел с предложением к министру здравоохранения РС(Я) Лене Николаевне Афанасьевой о масштабном обследовании состояния зрения наших детей. родился совместный проект с Минздравом Якутии и ГО «город Якутск» — «Сохраним зрение детям». В рамках проекта будут обследованы школы и детские сады» — рассказал Иван Луцкан, главный врач ГАУ РС (Я) «ЯРОКБ».

Якутская республиканская офтальмологическая клиническая больница напоминает: дети всегда берут пример с родителей. Не проводите долгое время в телефоне, и не разрешайте ребёнку излишнее пользование играми, просмотром видео в смартфоне без острой на то необходимости.

«Первые результаты обследования в школе №26 показали нормальную остроту зрения только у 15% учащихся. Согласитесь, итог плачевный. Каждому ребёнку офтальмологом вручена памятка по сохранению зрения: что делать, чтобы сохранить зрение. Буклет имеет qr-коды для скачивания электронной версии, и для перехода в соцсети ЯРОКБ» — заключил Иван Петрович.

Современные научные исследования доказали, что данные производителей о том, что экран гаджета именно их компании не снижает зрение — далеко не во всем правда. Поверьте якутским офтальмологам!