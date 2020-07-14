Минздрав Якутии: Забор анализов на коронавирус происходит на 8-10 день

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Борисова прокомментировала новую методику забора анализов. По ее словам, теперь тестирование делается не сразу, а на 8-10 день после выявления симптомов заболевания, что «дает более информативную картину». Если у человека есть четкие симптомы COVID-19, добавила она, анализы могут и не брать.