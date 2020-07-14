14.07.2020
16:30
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Коронавирус

Минздрав Якутии: Забор анализов на коронавирус происходит на 8-10 день

фото SakhaLife.ru.

Борисова прокомментировала новую методику забора анализов. По ее словам, теперь тестирование делается не сразу, а на 8-10 день после выявления симптомов заболевания, что «дает более информативную картину». Если у человека есть четкие симптомы COVID-19, добавила она, анализы могут и не брать.  

«Я призываю людей сохранять спокойствие, извещать поликлинику или станцию скорой медицинской помощи о наличии признаков ОРВИ и соблюдать режим самоизоляции. К вам обязательно приедут, назначат лечение и будут контролировать ваше состояние, в том числе за членами семьи. Медработники будут наблюдать очно, дистанционно и через приложение «Облачная поликлиника».  В обязательном порядке анализы возьмут у лиц старше 65 лет», – сказала она.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия)
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