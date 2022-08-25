Минздрав Якутии внедряет новый вид телемедицины

Сегодня в Якутск прибывают директор Института цереброваскулярной патологии и инсульта ФГБУ ФЦМН ФМБА России, главный невролог МЗ РФ, д.м.н., профессор Н.А. Шамалов, заведующий отделением анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии ФГБУ «Федеральный центр мозга и нейротехнологий» ФМБА России к.м.н., доцент К.Ю. Крылова и главный невролог Свердловской области, к.м.н. А. М. Алашеев и ответственный секретарь профильной комиссии Н.А. Марская.

В Якутии гости встретятся с министром здравоохранения РС(Я) Леной Афанасьевой, посетят кардио-сосудистый центр, отделение реанимации и интенсивной терапии для больных с ОНМК и неврологическое отделение для больных с ОНМК, проведут семинар «Телемедицинские технологии в лечении острых нарушений мозгового кровообращения», а также мастер-класс по телетромболизису с подключением ГАУ РС(Я) «Хангаласская центральная районная больница» и РСЦ ГБУ РС(Я) «Республиканская больница №2 – центр экстренной медицинской помощи.

Телетромболизис – вид телемедицины, решающий проблему доступности квалифицированного специалиста и/или независимого эксперта на этапе принятия решения о целесообразности проведения тромболитической терапии (ТЛТ) и последующего ведения пациента, особенно в редких и клинически сложных ситуациях. Удаленное участие консультанта позволяет преодолеть врачу, непосредственно проводящему ТЛТ, сомнения, связанные с недостаточным опытом. Благодаря наглядному обучению медицинского персонала телетромболизис ускоряет передачу знаний и стандартных процедур от первичного сосудистого отделения (ПСО) с большим опытом ТЛТ к менее опытным отделениям вне зависимости от их удаленности друг от друга.

Для телетромболизиса необходима телекоммуникационная система, состоящая из трех компонентов: пост консультирующей стороны, телематические каналы передачи информации, терминал консультируемой стороны. Сеансу видеоконференцсвязи (ВКС) предшествует передача консультирующей стороне результатов лабораторных анализов и томограмм головного мозга в цифровом виде. Вовремя ВКС врач-консультант управляет удаленной камерой, что позволяет детально видеть симптомы инсульта и подсчитывать балл по шкале инсульта Национального института здоровья США (NIHSS – National Institutes of Health Stroke Scale). Оценка по шкале инсульта NIHSS с помощью высококачественной ВКС сопоставима с таковой по той же шкале у постели больного. По завершении телетромболизиса письменное заключение врача-консультанта передается по электронной почте.