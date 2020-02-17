Минздрав Якутии в режиме ожидания

Минздрав сообщил результаты анализов якутян, прибывших из ЮВА. Они все отрицательные.

«Сегодня, 17 февраля, ситуация по коронавирусу остается в режиме ожидания. За выходные дни цифры не поменялись. За весь период контроля за ситуацией за медицинской помощью обратилось 22 человека, прибывших из стран Юго-Восточной Азии с признаками ОРВИ. На данный момент под наблюдением находятся 7 человек, остальные выписаны. Все результаты анализов прибыли в Якутск. Они все отрицательные на коронавирус. Таким образом, сегодня в Республике Саха (Якутия) коронавирус не зарегистрирован», — сказала Елена Борисова, министр здравоохранения РС(Я), на пресс-подходе.

По республике постепенно стабилизуется ситуация по ОРВИ и сезонному гриппу. Наблюдается снижение эпидемиологического порога среди детей до 3 лет и с 7 до 14 лет. Министр призвала граждан соблюдать меры предосторожности и профилактики.

Согласно предписаниям Роспотребнадзора в рамках ограничительных мероприятий для лиц, прибывающих из КНР, для дополнительного наблюдения временно изолированы 12 человек. Они все находятся под медицинским наблюдением. У них отобраны анализы. В течение 14 дней за их состоянием будут наблюдать медики.