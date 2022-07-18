Минздрав Якутии рекомендует соблюдать правила поведения при задымлении

• избегать длительного пребывания на улице детей, беременных женщин и пожилых граждан;

• окна квартиры или офиса держать закрытыми в ночные и утренние часы (утром особенно велика концентрация вредных веществ в воздухе);

• открытые окна или форточки обязательно завешивать мокрой марлей или любым другим тонким полотном;

• сократить физическую активность;

• при сильной задымлённости необходимо применять средства индивидуальной защиты на улице (респираторы, марлевые и медицинские маски). Для более надёжной защиты от вредных частиц, содержащихся в дыме, маски и повязки рекомендуется периодически смачивать в воде;

• людям, страдающим хроническими заболеваниями, заболеваниями сердца и дыхательных путей не следует сокращать дозировку лекарственных препаратов, при ухудшении самочувствия незамедлительно обратиться к врачу;

• пациентам с повышенным артериальным давлением крайне необходимо измерять его не менее 2-х раз в день; в экстренных случаях обратиться за помощью к медикам;

• необходимо повышать влажность в квартире (пользоваться бытовыми увлажнителями и очистителями воздуха, кондиционерами, чаще делать влажную уборку);

• следует носить лёгкую одежду из натуральных тканей, чаще принимать прохладный душ, систематически полоскать горло и промывать нос;

• рекомендуется воздержаться от курения, распития алкогольных напитков.