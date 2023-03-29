Минздрав Якутии провел серию семинаров для главврачей

Практико-ориентированная серия семинаров для главных врачей прошла в Минздраве

Министр здравоохранения Якутии Лена Афанасьева открыла значимое мероприятие отрасли – серию семинаров для главных врачей медицинских организаций республики по актуальным вопросам организации здравоохранения.

Семинары будут проходить в период по 30 марта и затронут темы организации медпомощи, реализации Национального проекта «Здравоохранение», лучших практик в здравоохранении, обеспечения медицинского сопровождения участников СВО, финансирования и другие, нуждающиеся в обсуждении. Семинары открывают Коллегию Министерства здравоохранения РС(Я), на которой будут озвучены итоги отрасли за прошлый год и перспективные планы.

«Главная цель проходящей серии семинаров – обмен опытом и поиск нестандартных решений в развитии здравоохранении региона. Мы постарались подготовить семинарские площадки с учетом задач, на которые особенно обращают внимание руководители больниц, и надеемся, что их работа будет полезной и информативной»,- сказала министр.

Участники семинара очень довольны проходящим мероприятием, в особенности форматом живого и тесного общения.

Главный врач Ленской ЦРБ Светлана Куц:

— Прекрасно, что Минздрав организовал подобное оффлайн мероприятие, на котором можно проработать все практические вопросы и, что важно, обменяться опытом с коллегами.

Главный врач Кобяйской ЦРБ Диана Варфоломеева:

— В таком формате нас собирают в первый раз. Информация, которую мы получаем, охватывает все основные направления деятельности, с которыми сталкиваются в своей работе организаторы здравоохранения. Доклады оформлены очень структурированно, подробно и наглядно. Например, хочу выделить сегодняшний финансовый блог, который прошел очень интересно и расширил наши познания. Побольше бы таких мероприятий. Большое спасибо организаторам!