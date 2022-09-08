Минздрав Якутии призывает к вакцинации и ревакцинации против COVID-19

За последние сутки в стационары республики госпитализированы 27 человек с диагнозом COVID-19, что составляет 4,3% от общего количества вновь выявленных пациентов (629 случаев). Об этом 8 сентября на брифинге оперативного штаба республики по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции сообщила министр здравоохранения Якутии Лена Афанасьева.

По словам министра, коронавирусом тяжело болеют те, кто не вакцинировался и имеет тяжёлые хронические заболевания.

Первым компонентом прививки для профилактики COVID-19 вакцинировано 667 912 человек, что составляет 93,1% взрослого населения. Ревакцинацию прошли 180 342 человека, или 71,9% от лиц, у которых наступил срок ревакцинации.

На сегодня в стационарных условиях получают лечение 5,1% больных и 94,9% больных лечатся в амбулаторных условиях. За минувшие сутки выздоровело 654 человека.

«Низкие темпы ревакцинации наблюдаются в Алданском, Верхоянском, Горном, Мегино-Кангаласском, Среднеколымском районах и городе Якутске. Напоминаю о необходимости в срок пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета, предупреждения тяжелых форм заболевания и минимизации риска госпитализации. Также в текущем эпидемическом сезоне необходимо пройти вакцинацию против гриппа», – подчеркнула министр.

К приоритетным группам населения, которые имеют высокие риски заражения гриппом и подлежат первоочередной вакцинации, относятся: дети, подростки, студенты, работники образовательных, социальных, медицинских учреждений, жизнеобеспечивающих структур, торговли, сферы обслуживания и лица старше 60-65 лет, а также лица с хроническими заболеваниями, в том числе с такими заболеваниями, как сердечно-сосудистой системы, с заболеваниями легких и эндокринной системы.

Как отметила министр, вакцинальные кабинеты в поликлиниках г. Якутска и в районах республики работают в ежедневном режиме. Также прививочные бригады выезжают по заявкам в организованные коллективы.