26.11.2021
21:01
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Происшествия
Минздрав Якутии по факту смерти ребенка проводит проверку
Проверку организовали по факту смерти учащегося одной из столичных школ, сообщили телеканалу «Якутия 24» в пресс-службе Минздрава региона.
«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, и по итогам предварительного расследования будет проведена ведомственная проверка качества оказанной медицинской помощи», — сказал пресс-секретарь.
По информации министерства, ребенок скончался дома сегодня, 26 ноября. О причинах трагедии не сообщается.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Якутия 24
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