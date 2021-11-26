Минздрав Якутии по факту смерти ребенка проводит проверку

Проверку организовали по факту смерти учащегося одной из столичных школ, сообщили телеканалу «Якутия 24» в пресс-службе Минздрава региона.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, и по итогам предварительного расследования будет проведена ведомственная проверка качества оказанной медицинской помощи», — сказал пресс-секретарь.

По информации министерства, ребенок скончался дома сегодня, 26 ноября. О причинах трагедии не сообщается.