26.11.2021
21:01
410

Происшествия

Минздрав Якутии по факту смерти ребенка проводит проверку

Проверку организовали по факту смерти учащегося одной из столичных школ, сообщили телеканалу «Якутия 24» в пресс-службе Минздрава региона.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, и по итогам предварительного расследования будет проведена ведомственная проверка качества оказанной медицинской помощи», — сказал пресс-секретарь.

По информации министерства, ребенок скончался дома сегодня, 26 ноября. О причинах трагедии не сообщается.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Якутия 24
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх