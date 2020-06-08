Минздрав Якутии ответил на резонансное видео

Сегодня в инстаграмме Sakhalife.ru было опубликовано видео об огромной очереди на анализы в поликлинике Якутского онкодиспансера.

Кроме того, что «очень душно, тесно, сидеть негде, больные вынуждены стоять, чтобы попасть на анализы и прием к врачу», на видео видно, как «соблюдается» дистанция в 1 метр, установленная властями во время пандемии.

После публикации минздрав Якутии ответил следующее:

