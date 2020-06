Минздрав Якутии ответил на резонансное видео

View this post on Instagram

Сегодня утром, в Якутске, в поликлинике Якутского республиканского онкологического диспансера. Очень душно, тесно, сидеть негде, больные вынуждены стоять, чтобы попасть на анализы и прием к врачу. Вдобавок медсестра, которая записывает у входа, очень грубая . Видео из присланного . #sakhalife #сахалайф #коронавирус #якутск #Якутия #резонанс #врачиякутии #онкология