08.06.2020
16:25
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Происшествия

Минздрав Якутии ответил на резонансное видео

Сегодня в инстаграмме Sakhalife.ru было опубликовано видео об огромной очереди на анализы в поликлинике Якутского онкодиспансера.

Кроме того, что «очень душно, тесно, сидеть негде, больные вынуждены стоять, чтобы попасть на анализы и прием к врачу», на видео видно, как «соблюдается» дистанция в 1 метр, установленная властями во время пандемии.

После публикации минздрав Якутии ответил следующее:

— В настоящее время онкодиспансер продолжает работу в штатном режиме. Сегодня после выходных дней состоялись внеплановые приемы больных и во время забора анализов из-за технических причин  образовалась очередность в процедурный кабинет. С учетом ситуации, в срочном порядке были развернуты дополнительные места для забора анализов и в течение нескольких часов все пациенты были обслужены.  

Сообщаем также, что по факту грубого отношения к пациентам медсестры приняты дисциплинарные меры и проведена разъяснительная работа.

Источник: SAKHALIFE.RU.
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