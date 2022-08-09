09.08.2022
10:26
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Красота & Здоровье
Минздрав Якутии: Оптимизация процесса оформления инвалидности
8 августа в Министерстве здравоохранения Республики Саха (Якутия) состоялось рабочее совещание по межведомственному проекту Агентства стратегических инициатив (АСИ) Национальной социальной инициативы (НСИ) о ходе разработки мероприятий по жизненной ситуации «Оптимизация процесса оформления инвалидности и показаний для направления в социальные учреждения стационарного типа».
Данный проект внедряется совместно с Министерством труда и социальной защиты РС(Я) и призван облегчить процесс оформления документов гражданам, которые нуждаются в направлении в социальное учреждение стационарного типа.
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Минздрава РС(Я)
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