Минздрав Якутии: Оптимизация процесса оформления инвалидности

8 августа в Министерстве здравоохранения Республики Саха (Якутия) состоялось рабочее совещание по межведомственному проекту Агентства стратегических инициатив (АСИ) Национальной социальной инициативы (НСИ) о ходе разработки мероприятий по жизненной ситуации «Оптимизация процесса оформления инвалидности и показаний для направления в социальные учреждения стационарного типа».

Данный проект внедряется совместно с Министерством труда и социальной защиты РС(Я) и призван облегчить процесс оформления документов гражданам, которые нуждаются в направлении в социальное учреждение стационарного типа.