09.08.2022
10:26
201

Красота & Здоровье

Минздрав Якутии: Оптимизация процесса оформления инвалидности

8 августа в Министерстве здравоохранения Республики Саха (Якутия) состоялось рабочее совещание по межведомственному проекту Агентства стратегических инициатив (АСИ) Национальной социальной инициативы (НСИ) о ходе разработки мероприятий по жизненной ситуации «Оптимизация процесса оформления инвалидности и показаний для направления в социальные учреждения стационарного типа».  

Данный проект внедряется совместно с Министерством труда и социальной защиты РС(Я) и призван облегчить процесс оформления документов гражданам, которые нуждаются в направлении в социальное учреждение стационарного типа.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Минздрава РС(Я)

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх