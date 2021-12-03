03.12.2021
10:35
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Происшествия

Минздрав Якутии опроверг фейк об использовании зарубежных вакцин

Информацию об использовании вакцин зарубежного производства в селе Хомустах Намского района опровергли в Минздраве республики, передает телеканал «Якутия 24».

«В России используются вакцины только российского производства – пептидные, векторные и инактивированные.  Вакцины мРНК — зарубежного производства —  в нашей стране не зарегистрированы и не применяются», — сообщает пресс-служба министерства.

Отмечается, что в Намской центральной районной больнице уволенных медсестер нет, и распространяющаяся информация не соответствует действительности.

Кроме того, сообщения подлежат оценке со стороны правоохранительных органов.

Ранее в мессенджерах и соцсетях распространили сообщение о том, что в селе I Хомустах Намского района произошел скандал из-за использования иностранных вакцин.

Фото: ЯСИА
Источник: Якутия-24
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