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Минздрав Якутии опроверг фейк об использовании зарубежных вакцин
Информацию об использовании вакцин зарубежного производства в селе Хомустах Намского района опровергли в Минздраве республики, передает телеканал «Якутия 24».
«В России используются вакцины только российского производства – пептидные, векторные и инактивированные. Вакцины мРНК — зарубежного производства — в нашей стране не зарегистрированы и не применяются», — сообщает пресс-служба министерства.
Отмечается, что в Намской центральной районной больнице уволенных медсестер нет, и распространяющаяся информация не соответствует действительности.
Кроме того, сообщения подлежат оценке со стороны правоохранительных органов.
Ранее в мессенджерах и соцсетях распространили сообщение о том, что в селе I Хомустах Намского района произошел скандал из-за использования иностранных вакцин.
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