25.10.2022
16:47
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Общество

Минздрав Якутии оказывает поддержку мобилизованным и их родственникам

Минздрав Якутии оказывает максимальные меры поддержки мобилизованным и их родственникам

В это непростое время многие жители республики, также организации, учреждения организуют посильную помощь мобилизованным и их родственникам. Минздрав республики среди первых начал такую работу. Помимо обеспечения мобилизованных наборами аптечек, проведения акций по сбору средств, медики обеспечивают и медицинское сопровождение.

Так, клинические психологи медицинских учреждений привлечены к работе службы «122» для оказания психологической поддержки родственников мобилизованных на военную службу. Всего с начала частичной мобилизации уже обратилось 507 человек.

Кроме этого, клинические психологи вели прием в Общественной палате и в городском мобилизационном пункте. Более 700 человек получили помощь.

Дополнительно организована внеочередная психиатрическая и психотерапевтическая помощь в Якутском республиканском психоневрологическом диспансере для лиц, мобилизованных по контракту на военную службу.

В Республиканском центре медицинской реабилитации и спортивной медицины развернуто 15 коек для медицинской реабилитации граждан, принимавших участие в специальной военной операции.

Медики региона будут продолжать работу по поддержке мобилизованных из Якутии и их семей. 
Напоминаем, что по номеру 122 можно обратиться по вопросам частичной мобилизации.

Фото: сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс –служба Минздрава РС(Я)

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