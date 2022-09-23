Минздрав Якутии: Об изменении схемы вызова службы — 122

Минздрав Якутии сообщает, что в единой горячей линии службы оперативной помощи гражданам — 122 произошли изменения.

Чтобы позвонить в единый контакт-центр поликлиник города Якутска, необходимо выбрать в голосовом меню кнопку «2», далее выбрать свою поликлинику.

Для вызова врача на дом, записи к терапевту или педиатру, записи на диспансеризацию необходимо в голосовом меню выбрать кнопку «3».

Чтобы позвонить на горячую линию Минздрава РС(Я), нажмите кнопку «4».

Так, теперь при наборе единого номера – 122, гражданину доступны следующее функции по вопросам здравоохранения:

— при нажатии на кнопку «2» — соединение с контакт-центрами медицинских организаций г. Якутска (Республиканская клиническая больница № 3, Поликлиники №1, Якутская городская больница № 2 и № 3, Медцентр города Якутска);

— при нажатии на кнопку «3» — вызов врача на дом, запись к врачам терапевту или педиатру, запись на диспансеризацию или углублённую диспансеризацию после перенесенной Covid-19;

— при нажатии на кнопку «4» – соединение с контакт-центром Минздрава Якутии;

— при нажатии на кнопку «5» – получение консультации по вопросам социальной защиты населения;

— при нажатии на кнопку «6» – получение услуги волонтёрской помощи или психологической поддержки.