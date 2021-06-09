09.06.2021
20:10
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Коронавирус

Минздрав Якутии о «якутском» штамме коронавируса

В одном из интернет-порталов опубликована новость о том, что появился так называемый «Якутский штамм» коронавирусной инфекции. Эта информация распространяется в социальных сетях и мессенджерах, вводя людей  в заблуждение. 

Министерство здравоохранения Якутии опровергает данную информацию, так как она является недостоверной, несоответствующей действительности.  

По состоянию на сегодняшний день, 9 июня 2021 года, циркуляции новых мутаций вируса, за исключением ранее распространившихся и недавно завезенного «Британского»  штаммов, не зафиксировано. В Якутии, как и в других регионах,  ведется постоянный лабораторный мониторинг за циркуляцией новой коронавирусной инфекции.

Напоминаем о необходимости доверять только официальной информации, а также об ответственности за распространение «фейковой» информации.

Также напоминаем, что в республике проходит вакцинация населения от COVID-19 и призываем якутян, не имеющих противопоказаний, получить вакцину, чтобы уберечь себя и своих близких от данной болезни. 

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба Министерства здравоохранения РС (Я)
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