Минздрав Якутии о «якутском» штамме коронавируса

В одном из интернет-порталов опубликована новость о том, что появился так называемый «Якутский штамм» коронавирусной инфекции. Эта информация распространяется в социальных сетях и мессенджерах, вводя людей в заблуждение.



Министерство здравоохранения Якутии опровергает данную информацию, так как она является недостоверной, несоответствующей действительности.



По состоянию на сегодняшний день, 9 июня 2021 года, циркуляции новых мутаций вируса, за исключением ранее распространившихся и недавно завезенного «Британского» штаммов, не зафиксировано. В Якутии, как и в других регионах, ведется постоянный лабораторный мониторинг за циркуляцией новой коронавирусной инфекции.



Напоминаем о необходимости доверять только официальной информации, а также об ответственности за распространение «фейковой» информации.



Также напоминаем, что в республике проходит вакцинация населения от COVID-19 и призываем якутян, не имеющих противопоказаний, получить вакцину, чтобы уберечь себя и своих близких от данной болезни.

