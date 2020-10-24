24.10.2020
12:01
157

Происшествия

Минздрав Якутии о случившейся неисправности КТ-аппарата в ЯГБ№3

В среду, 21 октября в Якутской городской больнице №3 вышел из строя аппарат компьютерной томографии, который использовался для диагностики легких у пациентов с подозрением на коронавирус. Технические работники провели диагностику и за короткий срок устранили неполадку. На КТ-аппарат нагрузка в 10 раз выше, чем за аналогичный период 2019 года.

Во время поломки пациентам, которым была необходима процедура компьютерной томографии перенаправлялись в другие медицинские учреждения. На данный момент КТ-аппарат работает в штатном режиме.

Фото: SAKHALIFE
Источник: Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх