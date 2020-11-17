Минздрав Якутии о программе модернизации
В здравоохранении Республики Саха (Якутия) за последние годы совершен качественный рывок в развитии – как в укреплении материально-технической базы и создании комфортных условий для успешного лечения и выздоровления пациентов, так и в кадровой политике.
Работа врача, фельдшера, медицинской сестры, санитарки, любого профессионала, вовлеченного в процесс оказания медицинской помощи, является весьма сложной и ответственной.
Подходит к завершению согласование в Минздраве Российской Федерации мероприятий проекта региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Республики Саха (Якутия) на 2021-2025 годы.
С 26 по 29 октября 2020 года прошло заслушивание субъектов Российской Федерации в режиме ВКС по доработанным региональным программам. Дальневосточный федеральный округ прошел защиту первым и Якутия рассмотрена одной из первых — проект программы одобрен без замечаний.
Согласованные членами межведомственной рабочей группы проекты региональных программ до конца недели будут представлены в проектный комитет по национальному проекту «Здравоохранение».
На 2021-2025 годы на реализацию программных мероприятий предусматривается выделение субсидии республике за счет средств федерального бюджета в объеме 6 млрд. 593,6 тыс. рублей.
В рамках проведения модернизации первичного звена здравоохранения для обеспечения доступности предоставления качественных медицинских услуг, исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи запланировано:
— оснащение медицинским оборудованием всего 1444 ед., в том числе на дооснащение – 822 ед., переоснащение – 622 ед.;
— обеспечение автотранспортом медицинских организаций в количестве 301 ед. автомобилей, из них: замена – 177 ед., приобретение – 124 ед.;
— капитальный ремонт 80 зданий;
— строительство 166 объектов медицинских организаций, из них быстровозводимых модульных конструкций – 147.
При разработке проекта учтены территориальные особенности нашей республики и организационная структура сети медицинских организаций, которая благодаря реализации запланированных программных мероприятий будет значительно укреплена.
До 15 декабря 2020 года программа будет утверждена Указом Главы Республики Саха (Якутия) А.С. Николаевым.
Министр здравоохранения Якутии Елена БОРИСОВА: «Совершенствование системы оказания амбулаторно-поликлинической помощи предполагает обеспечение приоритетного развития первичной медико-санитарной помощи с акцентом на профилактику заболеваний. Также, с 2012 года изменились федеральные законы, принцип финансирования и подходы к лечению. В течение последних лет в республике проводилась большая работа по инвентаризации имущества, штатного расписания, объемам медицинской помощи в каждом медучреждении».
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