Минздрав Якутии о программе модернизации

В здравоохранении Республики Саха (Якутия) за последние годы совершен качественный рывок в развитии – как в укреплении материально-технической базы и создании комфортных условий для успешного лечения и выздоровления пациентов, так и в кадровой политике.

Работа врача, фельдшера, медицинской сестры, санитарки, любого профессионала, вовлеченного в процесс оказания медицинской помощи, является весьма сложной и ответственной.

Подходит к завершению согласование в Минздраве Российской Федерации мероприятий проекта региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Республики Саха (Якутия) на 2021-2025 годы.

С 26 по 29 октября 2020 года прошло заслушивание субъектов Российской Федерации в режиме ВКС по доработанным региональным программам. Дальневосточный федеральный округ прошел защиту первым и Якутия рассмотрена одной из первых — проект программы одобрен без замечаний.

Согласованные членами межведомственной рабочей группы проекты региональных программ до конца недели будут представлены в проектный комитет по национальному проекту «Здравоохранение».

На 2021-2025 годы на реализацию программных мероприятий предусматривается выделение субсидии республике за счет средств федерального бюджета в объеме 6 млрд. 593,6 тыс. рублей.

В рамках проведения модернизации первичного звена здравоохранения для обеспечения доступности предоставления качественных медицинских услуг, исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи запланировано:

— оснащение медицинским оборудованием всего 1444 ед., в том числе на дооснащение – 822 ед., переоснащение – 622 ед.;

— обеспечение автотранспортом медицинских организаций в количестве 301 ед. автомобилей, из них: замена – 177 ед., приобретение – 124 ед.;

— капитальный ремонт 80 зданий;

— строительство 166 объектов медицинских организаций, из них быстровозводимых модульных конструкций – 147.

При разработке проекта учтены территориальные особенности нашей республики и организационная структура сети медицинских организаций, которая благодаря реализации запланированных программных мероприятий будет значительно укреплена.

До 15 декабря 2020 года программа будет утверждена Указом Главы Республики Саха (Якутия) А.С. Николаевым.