Минздрав Якутии о коронавирусе

Информация о случаях заражения коронавирусом в республике не соответствует действительности. Об этом телеканалу «Якутия 24» сообщила министр здравоохранения региона Елена БОРИСОВА. «Случаев заражения не наблюдается, информация ложная», — сообщила министр. Ранее в мессенджерах республики распространилась информация о том, что на территории республики был выявлен первый зараженный.

Фото: из архива SakhaLife.ru. https://yk24.ru/index/obshhestvo/minzdrav-yakutii-oproverg-informacziya-o-sluchayax-zarazheniya-koronavirusom-v-respublike Источник:

Поделиться в соцсетях:



Whatsapp +7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх