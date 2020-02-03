03.02.2020
09:37
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Красота & Здоровье
Минздрав Якутии о коронавирусе
Информация о случаях заражения коронавирусом в республике не соответствует действительности. Об этом телеканалу «Якутия 24» сообщила министр здравоохранения региона Елена БОРИСОВА.
«Случаев заражения не наблюдается, информация ложная», — сообщила министр.
Ранее в мессенджерах республики распространилась информация о том, что на территории республики был выявлен первый зараженный.
Фото: из архива SakhaLife.ru.
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