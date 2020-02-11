Минздрав Якутии о коронавирусе сегодня

Ольга Балабкина, зампредседателя правительства РС(Я), и Елена Борисова, министр здравоохранения РС(Я), прокомментировали ситуацию на сегодняшний день по возможному распространению коронавируса в нашем регионе.

“За медицинской помощью с признаками ОРВИ обратилось 20 человек, которые за последние 14 дней были в странах Азии. Из них 12 человек уже получили отрицательные результаты по коронавирусу. Сегодня коронавируса в республике нет. 8 человек ждут подтверждения, их анализы отправлены на исследования 7-10 февраля. Я думаю, что всё будет благополучно”, — сказала министр Елена Борисова. 9 человек выписаны по истечению срока в 14 дней, 11 человек находятся в стационаре под наблюдением медиков.

Министр также подтвердила, что на сегодняшний день новых случаев по коронавирусу в России не зарегистрировано.

Ольга Балабкина еще раз прояснила ситуацию с профилакторием «Абырал».

«На случай превышения эпидемиологического порога по России, так и по Республике Саха (Якутия) определены медицинские учреждения, которые обязаны развернуть обсервационные койки в течение 3 часов для приема больных. Медицинские учреждения об этом знают. Никакого перепрофилирования профилактория «Абырал» не будет. Это однозначно недостоверная информация. Также этот профилакторий не будет использован как обсерватор. Принято такое решение», — подчеркнула вице-премьер Якутии.

Сегодня в республике наблюдается свыше 13 тысяч заболевших сезонным гриппом и ОРВИ. Эпидемиологический порог превышен на 79 процентов. Болеют практически все возрастные категории, особенно дети до 6 лет. В ряде районов и городе Якутске объявлен карантин в школьных учреждениях. 113 человек госпитализированы.

«Грипп и ОРВИ протекают в лёгкой форме, чем в прошлом году. Этому поспособствовал высокий уровень вакцинации, которая была проведена в республике в 2019 году», — отметила министр Елена Борисова.

Вице-премьер Якутии Ольга Балабкина призвала якутян быть внимательными к своему здоровью и проходить вакцинацию в обязательном порядке.