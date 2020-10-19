Минздрав Якутии начал проверку резонансного сообщения в соцсетях

Оперштаб Якутии сообщает, что министерством здравоохранения республики началась проверка по опубликованному и распространяемому в социальных сетях видеоматериалу об очереди к терапевту в Медицинском центре города Якутска.

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия)

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх