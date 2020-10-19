19.10.2020
16:41
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Минздрав Якутии начал проверку резонансного сообщения в соцсетях
Оперштаб Якутии сообщает, что министерством здравоохранения республики началась проверка по опубликованному и распространяемому в социальных сетях видеоматериалу об очереди к терапевту в Медицинском центре города Якутска.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия)
#Минздрав Якутии начал проверку резонансного сообщения в соцсетях#республика саха (якутия)#рся#Саха#Якутия
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