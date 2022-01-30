30.01.2022
17:16
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Коронавирус

Минздрав Якутии дал разъяснения по участившимся жалобам

За последние двое суток возросло количество обращений граждан с жалобами на то, что медики несвоевременно доставляют необходимые для лечения коронавируса лекарства. Министр здравоохранения Якутии Лена АФАНАСЬЕВА дала разъяснения о ситуации с бесплатными препаратами от ковида и их доставке гражданам республики. 

Бесплатные рекомендованные лекарства выдаются гражданам при подтвержденном диагнозе «коронавирусная инфекция».  «В случае подтверждения заболевания  поликлиники организуют доставку лекарств  на дом. В связи с резким ростом заболевших коронавирусной инфекцией ведется  постоянный мониторинг наличия лекарственных препаратов в поликлиниках республики, организовано их регулярное поступление по графику. Необходимый запас лекарств сформирован.» — сказала министр.

Она особо подчеркнула, что в целях предупреждения распространения covid-19, поликлиники организуют доставку лекарственных препаратов пациентам на дом, поэтому самому идти в поликлинику не нужно. Это касается не только Якутска, доставка лекарств медицинскими работниками по всей республике. 

Действительно, в  связи с возросшим количеством обращений случаются задержки с немедленной выдачей лекарств при установке диагноза. 

Если вам не доставили бесплатные лекарства в течение суток со дня установки диагноза в г. Якутске можно обратиться по телефону №122, в районах республики — на горячие линии центральных районных больниц, а также в Контакт центр ОМС РС (Я) 8-800-100-14-03. 


Фото: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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